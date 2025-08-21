The Swiss voice in the world since 1935
Rolf Knie wollte den richtigen Zeitpunkt für den Abgang treffen

Keystone-SDA

Im Frühjahr hat sich der Schauspieler und Artist Rolf Knie aus dem Rampenlicht verabschiedet. Nach 70 Jahren in der Manege und auf der Bühne habe er aufhören wollen, bevor das Publikum das Interesse an ihm verliere.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Timing scheint für ihn gut gewesen zu sein: «Ich kenne genug Schauspieler, die den Abgang nicht rechtzeitig geschafft haben», sagte er gegenüber Blue News.

Knie spricht auch über seinen Familiennamen und das Leben in einer Zirkusdynastie: «In einem Zirkusunternehmen sind die Schienen des Lebens schon bei der Geburt eines Kindes gelegt: Der Erstgeborene macht das, der Zweitgeborene jenes und so weiter. Je älter ich wurde, desto mehr bekam ich Mühe mit diesen familiären Strukturen.» Knie hatte seine Laufbahn beim Zirkus 1983 beendet.

Rolf Knie ist auch als Kunstmaler bekannt. Durch seinen Namen sei ihm in dieser Sparte schon früh viel Aufmerksamkeit geschenkt worden, obwohl «das Produkt noch nicht zu 100 Prozent stimmte», wie er im Interview weiter sagte. Kabarettist Emil Steinberger, der als Grafiker erfahren war, gab Knie zu Beginn einmal kritische Impulse, ist zu lesen.

