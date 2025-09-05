The Swiss voice in the world since 1935
Rollerfahrerin bei Unfall in Hausen am Albis verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Hausen am Albis ist eine Rollerlenkerin mittelschwer verletzt worden. Sie kollidierte mit Kunststoffrohren, die auf einem Lieferwagen transportiert wurden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 18-jährige Rollerfahrerin war am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Albispassstrasse Richtung Albis unterwegs. Zur selben Zeit näherte sich ein 59-jähriger Lieferwagenfahrer aus der Gegenrichtung. Nach einer Kurve kollidierte die Motorradfahrerin mit den auf dem Lieferwagen transportierten Kunststoffrohren. Dadurch stürzte sie und verletzte sich mittelschwer, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte.

Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und ein Ambulanzteam ins Spital gebracht. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren die Kunststoffrohre auf dem Lieferwagen ungenügend gesichert und verschoben sich während der Fahrt, so dass sie auf die Gegenfahrbahn ragten.

