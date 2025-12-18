Rollstuhlfahrer stirbt nach Unfall in Gais AR im Spital

Keystone-SDA

Der bei einem Unfall in Gais am vergangenen Freitag schwer verletzte Rollstuhlfahrer ist am Mittwoch in einem Spital gestorben. Der 61-Jährige war gemäss der Polizei auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Unfall übersah ein 82-jähriger Autofahrer einen Rollstullfahrer, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Samstag vergangener Woche mitgeteilt hatte. Der 61-Jährige wollte mit seinem elektronischen Rollstuhl auf dem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren.