Rollstuhlfahrer stirbt nach Unfall in Gais AR im Spital

Keystone-SDA

Der bei einem Unfall in Gais am vergangenen Freitag schwer verletzte Rollstuhlfahrer ist am Mittwoch in einem Spital gestorben. Der 61-Jährige war gemäss der Polizei auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Unfall übersah ein 82-jähriger Autofahrer einen Rollstullfahrer, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Samstag vergangener Woche mitgeteilt hatte. Der 61-Jährige wollte mit seinem elektronischen Rollstuhl auf dem Fussgängerstreifen die Strasse überqueren.

