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Rollstuhlfahrerin auf Thurgauer Bahnübergang tödlich verunglückt

Keystone-SDA

Bei einem Unfall auf einem Bahnübergang ist am Samstag in Weinfelden TG eine Rollstuhlfahrerin ums Leben gekommen. Sie wurde von einem Zug erfasst, der Richtung Berg unterwegs war.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 55 Jahre alte Schweizerin befand sich kurz nach 13 Uhr mit ihrem Elektrorollstuhl auf dem Bahnübergang an der Freiestrasse, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Die Barrieren waren geschlossen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA präzisierte.

Der Lokführer leitete eine Vollbremsung ein, er konnte die Kollision aber nicht verhindern. Die Frau wurde tödlich verletzt.

Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, waren am Sonntag noch nicht abgeklärt. Zur Spurensicherung sei der Kriminaltechnische Dienst beigezogen worden, teilte die Kantonspolizei Thurgau mit. Hinweise auf Dritteinwirkung gebe es nicht.

Die Strasse war wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

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