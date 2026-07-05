The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Rotgrün erobert Mehrheit in der Thuner Stadtregierung

Keystone-SDA

In der Thuner Stadtregierung gibt es neu eine rotgrüne Mehrheit. Claudius Domeyer (SP) gewann am Sonntag die Ergänzungswahl für das frei gewordene Mandat im Gemeinderat, das bisher der SVP gehörte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im neuen Gemeinderat hält die SP zwei Sitze und die Grünen einen. Die SVP hat nur noch zwei Sitze.

Domeyer setzte sich im zweiten Wahlgang mit 6081 Stimmen gegen Stadtrat Valentin Borter (SVP) durch. Dieser brachte es auf 5147 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,5 Prozent, wie die Stadt am Sonntag mitteilte.

Im ersten Wahlgang war noch eine Kandidatin der Grünen im Spiel, die aber deutlich schlechter abschnitt als ihre Mitbewerber. Sie nahm sich darauf aus dem Rennen.

Die Ersatzwahl wurde nötig, weil ein Sitz im Gemeinderat seit der Wahl von Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) in die Berner Kantonsregierung vakant war.

Claudius Domeyer ist Pflegefachmann und Dozent. Als Gemeinderat wird er sich bereits Ende November einer Bestätigungswahl stellen müssen. Dann finden in Thun die Gesamterneuerungswahlen statt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft