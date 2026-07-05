Rotgrün erobert Mehrheit in der Thuner Stadtregierung

Keystone-SDA

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In der Thuner Stadtregierung gibt es neu eine rotgrüne Mehrheit. Claudius Domeyer (SP) gewann am Sonntag die Ergänzungswahl für das frei gewordene Mandat im Gemeinderat, das bisher der SVP gehörte.

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(Keystone-SDA) Im neuen Gemeinderat hält die SP zwei Sitze und die Grünen einen. Die SVP hat nur noch zwei Sitze.

Domeyer setzte sich im zweiten Wahlgang mit 6081 Stimmen gegen Stadtrat Valentin Borter (SVP) durch. Dieser brachte es auf 5147 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,5 Prozent, wie die Stadt am Sonntag mitteilte.

Im ersten Wahlgang war noch eine Kandidatin der Grünen im Spiel, die aber deutlich schlechter abschnitt als ihre Mitbewerber. Sie nahm sich darauf aus dem Rennen.

Die Ersatzwahl wurde nötig, weil ein Sitz im Gemeinderat seit der Wahl von Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) in die Berner Kantonsregierung vakant war.

Claudius Domeyer ist Pflegefachmann und Dozent. Als Gemeinderat wird er sich bereits Ende November einer Bestätigungswahl stellen müssen. Dann finden in Thun die Gesamterneuerungswahlen statt.