Rotgrün spannt für Berner Wahlen in allen Kreisen zusammen

Keystone-SDA

SP und Grüne gehen für die bernischen Grossratswahlen im kommenden März in allen Wahlkreisen eine Listenverbindung ein. In der politischen Mitte und rechts kommt es zu wechselnden Allianzen. Insgesamt treten 2261 Kandidierende auf 160 Listen an.

1 Minute

(Keystone-SDA) SP, JUSO, Grüne und Junge Grüne spannen fast überall ohne weitere Partner zusammen, wie auf der Internetseite des Kantons am Dienstag nach Ablauf der Meldefrist der Listenverbindungen zu sehen ist.

In einzelnen Wahlkreisen, wie etwa Mittelland-Nord und -Süd oder im Emmental geht Rotgrün mit der Gruppierung Tier im Fokus zusammen.

Die SVP geht, wie in den letzten Jahren üblich, nicht überaus viele Listenverbindungen ein. Die EDU ist in vielen Wahlkreisen wie immer an Bord. Auch mit der Gruppierung Aufrecht gibt es da und dort eine Verbindung, etwa im Wahlkreis Mittelland-Nord. SVP-FDP-Gespanne gibt es beispielsweise im Berner Jura oder im Mittelland-Süd.

Die Freisinnigen finden sich oft in Verbindung mit der politischen Mitte. Dort machen auch GLP, Mitte und EVP vielerorts mit.