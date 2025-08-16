The Swiss voice in the world since 1935
Royaler Umzug: Neues Zuhause für William und Kate

Keystone-SDA

Der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate (beide 43) ziehen um. Das sagte ein Sprecher des Kensington-Palasts der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Demnach wechselt das Paar mit seinen drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), innerhalb des weitläufigen Geländes um Schloss Windsor die Bleibe.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Bisher lebte das Thronfolgerpaar in dem eleganten, aber vergleichsweise bescheidenen Anwesen Adelaide Cottage, das 1831 für die Gattin von König William IV., Königin Adelaide errichtet wurde. Künftig sollen sie in der grosszügigeren Forest Lodge wohnen. Es handelt sich dabei um ein deutlich repräsentativeres Gebäude mit acht Schlafzimmern. Man könnte wohl auch von einem kleinen Schloss sprechen.

Nicht das einzige Zuhause der Familie Wales

Wann genau der Umzug stattfinden soll, sagte der Sprecher nicht. Er solle aber noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Laut der Boulevardzeitung «The Sun» zahlen William und Kate aus eigener Tasche für die bereits begonnenen Renovierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude, das etwa 16 Millionen Pfund (etwa 18,5 Millionen Euro) wert sein soll.

Schwerfallen dürfte das der Familie Wales nicht. William übernahm mit der Rolle des Thronfolgers von seinem Vater auch das etwa eine Milliarde Pfund (etwa 1,16 Milliarden Euro) schwere Immobilien-, Grundbesitz- und Anlagenportfolio Duchy of Cornwall.

Das Anwesen in Windsor ist nicht ihr einziges Zuhause, aber das wichtigste, seit die drei Kinder die nahegelegene Lambrook School besuchen. William und Kate verfügen zudem über das luxuriöse Apartment 1A im Londoner Kensington-Palast sowie das Landhaus Anmer Hall in der ostenglischen Grafschaft Norfolk.

