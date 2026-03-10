Ruag MRO-Chef Ralf Müller tritt nach Skiunfall ab

Keystone-SDA

Ralf Müller, Chef der Ruag MRO Holding, stellt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung. Der Grund ist ein Skiunfall, der eine längere Rekonvaleszenz nach sich zieht, wie die Ruag am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Bis zur vollständigen Genesung sei noch mit mehreren Monaten zu rechnen. Um dem Unternehmen eine rasche und klare Führungsperspektive zu geben, habe sich Ralf Müller zu diesem Schritt entschieden, schreibt der bundeseigene Rüstungsbetrieb.

Bis zur Ernennung eines neuen Chefs oder einer neuen Chefin übernimmt Oliver Müller, Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Corporate Services, die Konzernführung.

Damit steht erneut ein kurzfristiger Leitungswechsel bevor. Als neuer operative Chef löste Müller im März 2024 Thomas Kipfer und Christian Priller ab, die das Unternehmen ab August 2023 interimistisch geleitet hatten.

Die davor amtierende Chefin Brigitte Beck hatte die Ruag nach einer Kontroverse um einen öffentlichen Auftritt nach nur knapp einem halben Jahr bereits wieder verlassen.