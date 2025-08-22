The Swiss voice in the world since 1935
Rumäne gibt Überfall auf Hausbewohnerin in Herrliberg zu

Keystone-SDA

Ein 36-jähriger Rumäne hat am Freitag am Bezirksgericht Meilen einen Raub zugegeben. Er spielte seine Rolle beim Vorfall, bei dem eine Frau 2010 zuhause in Herrliberg überfallen wurde, aber herunter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sein Cousin habe alles geplant, sagte der Beschuldigte vor Gericht. Er habe selber erst nachts um 2 Uhr vor dem Haus erfahren, dass sie einsteigen sollten. «Er versprach mir Arbeit in Deutschland», sagte der 36-Jährige.

Im Haus habe der Cousin, der früher schon längere Zeit im Gefängnis gesessen war, ihn angewiesen, die Frau festzuhalten, während er versuchte den Tresor zu öffnen. Auch habe er geholfen sie an einen Stuhl zu fesseln, bevor sie das Haus verliessen.

Warum er sich nicht weigerte, wollte die Richterin wissen. «Ich hatte Angst. Er drohte mit, dass ich nicht mehr nach Rumänien zurückkomme», sagte der 36-Jährige.

Der Cousin wurde bereits 2016 in Dietikon verurteilt. Der Beschuldigte wurde erst im Januar 2025 verhaftet.

