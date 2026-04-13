Rund 1,5 Millionen Besucher in Schweizer Schlössern

Keystone-SDA

Schlösser seien die meistbesuchten historischen Institutionen der Schweiz. Das sollen rund 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher im Jahr 2025 belegen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schweizer Schlösser seien «kulturelle Leuchttürme, die mit ihren vielfältigen Aktivitäten Licht in die Geschichte bringen und Menschen verbinden», lässt sich Marco Castellaneta in einer Mitteilung von Montag zitieren. Er ist Präsident des Vereins Die Schweizer Schlösser (DSS).

Im Verband, der 2014 gegründet wurde, haben sich 32 öffentlich zugängliche Schlösser und Burgen aus 13 Kantonen und drei Sprachregionen der Schweiz zusammengeschlossen. Neuestes Mitglied ist das Schloss Nyon in der Waadt. Der DSS verweist vor allem auf die Porzellansammlung, die die Festung oberhalb des Genfersees beherbergt.