Rund 2 Millionen Franken für neues Ausbildungszentrum in Muttenz BL
Die Baselbieter Regierung will sich mit rund 2 Millionen Franken am neuen Ausbildungszentrum Aprentas in Muttenz BL beteiligen. Sie beantragt dem Landrat eine entsprechende Ausgabe, wie sie am Mittwoch mitteilte.
(Keystone-SDA) Die Ausgabe umfasse die kantonalen Beiträge an die Kosten für die Erstellung des neuen Ausbildungszentrums in der Höhe von knapp 1,6 Millionen Franken und 400’000 Franken für Laboranschaffungen. Gemäss Vorlage an den Landrat kostet der Neubau insgesamt rund 70 Millionen Franken.
Labors, Büros und Werkstätte für insgesamt 13 Berufe kommen im neuen Ausbildungszentrum an der Birsfelderstrasse 46 unter. Es wird die drei jetzigen Ausbildungsstandorte in der Region Basel zusammenführen. Im Neubau werden auch Schulzimmer der Aprentas-Berufsfachschule für naturwissenschaftliche Berufe sowie Unterrichtsräume für höhere Berufsbildung untergebracht.
Das sechsstöckige Gebäude wurde von Caesar Zumthor Architekten aus Basel entworfen. Die Grundsteinlegung fand letzten Februar statt. Der Ausbildungsverbund Aprentas wird den Neubau voraussichtlich im Sommer 2027 beziehen.