The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Rund 2 Millionen Franken für neues Ausbildungszentrum in Muttenz BL

Keystone-SDA

Die Baselbieter Regierung will sich mit rund 2 Millionen Franken am neuen Ausbildungszentrum Aprentas in Muttenz BL beteiligen. Sie beantragt dem Landrat eine entsprechende Ausgabe, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ausgabe umfasse die kantonalen Beiträge an die Kosten für die Erstellung des neuen Ausbildungszentrums in der Höhe von knapp 1,6 Millionen Franken und 400’000 Franken für Laboranschaffungen. Gemäss Vorlage an den Landrat kostet der Neubau insgesamt rund 70 Millionen Franken.

Labors, Büros und Werkstätte für insgesamt 13 Berufe kommen im neuen Ausbildungszentrum an der Birsfelderstrasse 46 unter. Es wird die drei jetzigen Ausbildungsstandorte in der Region Basel zusammenführen. Im Neubau werden auch Schulzimmer der Aprentas-Berufsfachschule für naturwissenschaftliche Berufe sowie Unterrichtsräume für höhere Berufsbildung untergebracht.

Das sechsstöckige Gebäude wurde von Caesar Zumthor Architekten aus Basel entworfen. Die Grundsteinlegung fand letzten Februar statt. Der Ausbildungsverbund Aprentas wird den Neubau voraussichtlich im Sommer 2027 beziehen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft