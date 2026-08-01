Rund 80’000 Gäste brunchen auf dem Bauernhof

Keystone-SDA

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Der Brunch auf dem Bauernhof am 1. August erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Rund 80'000 Menschen liessen sich laut dem Schweizerischen Bauernverband dieses Jahr mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen.

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(Keystone-SDA) 283 Betriebe luden zum Brunch, wie der Bauernverband am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Der Anlass lebe vom persönlichen Austausch und den Begegnungen zwischen Bauernfamilien und der Bevölkerung, liess sich Andrea Camadini, Projektleiterin des 1.-August-Brunchs, zitieren.

Unter den Gästen waren auch dieses Jahr mehrere Mitglieder des Bundesrats. Bundespräsident Guy Parmelin brunchte in Hildisrieden LU, Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider in Boécourt JU, Justizminister Beat Jans in Biembach BE im Emmental und Aussenminister Ignazio Cassis in Düdingen FR.