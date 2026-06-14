Russische Drohne tötet 73-Jährige nahe Saporischschja

Keystone-SDA

In der Südostukraine ist eine 73-jährige Frau durch eine ferngesteuerte russische Drohne getötet worden. Vier weitere Menschen seien bei dem Angriff auf ein Auto beim Dorf Bilenke verletzt worden, teilte der Militärgouverneur des Gebiets Saporischschja, Iwan Fedorow, bei Telegram mit. Alle Insassen waren demnach über 70 Jahre.

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(Keystone-SDA) Bilenke liegt unweit des Westufers des Flusses Dnipro, der in dieser Region ukrainische und russische Truppen voneinander trennt. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.