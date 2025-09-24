The Swiss voice in the world since 1935
Russische Raketen treffen Übungszentrum der Ukraine

Keystone-SDA

Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Ausbildungszentrum des ukrainischen Heeres hat es nach Kiewer Militärangaben Opfer gegeben. Unter anderem seien zwei ballistische Raketen vom Typ Iskander eingeschlagen, teilte das Kommando der Bodentruppen in Kiew mit. Es habe einen "präzisen Treffer" auf einen Schutzraum gegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Angaben zur Zahl der Opfer und zum Ort wurden nicht gemacht. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor Raketen- und Drohnenangriffe im Gebiet Tschernihiw nördlich von Kiew gemeldet, wo das Heer ein Ausbildungszentrum unterhält. Bei ähnlichen Treffern auf Übungsgelände hatte es im Juli drei Tote und 18 Verletzte, im August einen Toten und 23 Verletzte gegeben.

Armee will mehr Bunker bauen

Der mangelnde Schutz von Soldaten bei der Ausbildung ist für die ukrainische Armee immer wieder Thema. «Um Leben und Gesundheit der Menschen zu schützen, wird kontinuierlich daran gearbeitet, Ausbildungszentren, Übungsplätze und andere militärische Einrichtungen mit zuverlässigen Schutzräumen auszustatten», hiess es in der aktuellen Mitteilung.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion.

