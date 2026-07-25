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Russischer Angriff: Tote und Verletzte in Saporischschja

Keystone-SDA

Bei einem russischen Angriff auf die Grossstadt Saporischschja ist mindestens eine Frau getötet worden. Mindestens elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Gouverneur Iwan Fedorow mit. Unter den Verletzten sind demnach auch drei Kinder im Alter von drei, fünf und sieben Jahren. Fedorow veröffentlichte Fotos, die massive Zerstörungen von Häusern zeigen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.

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