Russischer Unterhändler: Ukraine-Gespräche «konstruktiv»

Die Gespräche in den USA über eine Friedenslösung für den Ukraine-Krieg sind nach Angaben des russischen Unterhändlers Kirill Dmitrijew bislang konstruktiv verlaufen.

(Keystone-SDA) Die noch andauernden Gespräche mit der US-Seite hätten am Samstag begonnen und sollten auch am heutigen Sonntag weitergeführt werden, sagte der Berater von Kremlchef Wladimir Putin laut der russischen Staatsagentur Tass vor Reportern. «Die Diskussionen werden konstruktiv geführt», sagte Dmitrijew demnach weiter.

An den Gesprächen in Miami im US-Bundesstaat Florida nehmen von US-Seite der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teil.

Mit dem Treffen gehen die Verhandlungen nach fast vier Jahren des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in die nächste Runde. Nach den jüngsten Gesprächen zwischen führenden europäischen Staaten, den USA und der Ukraine in Berlin wollen die amerikanischen Unterhändler die Ergebnisse nun mit Vertretern Russlands rückkoppeln. Die USA sehen sich als Vermittler.

Auch ukrainische und europäische Regierungsvertreter sollten in Florida dabei sein, darunter der aussenpolitische Berater von Bundeskanzler Friedrich Merz, Günter Sautter. Medienberichten zufolge ist ein Treffen mit Witkoff, geplant, an dem auch Vertreter von Grossbritannien und Frankreich teilnehmen sollen. Gespräche der deutschen und russischen Seite sind nicht vorgesehen.

Ukraine: USA wollen Kiew und Moskau an einen Tisch bringen

Bei den Verhandlungen schlägt die US-Regierung nach ukrainischen Angaben auch vor, dass Vertreter Kiews und Moskaus erstmals seit Monaten wieder direkt miteinander sprechen sollen. Die USA schlagen ein trilaterales Treffen der nationalen Sicherheitsberater Amerikas, der Ukraine und Russlands vor, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform sagte. Er bezog sich dabei auf Angaben des Sekretärs des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, der für Kiew Verhandlungsführer in den USA ist.

Laut Selenskyj könnten bei dem Treffen auch europäische Vertreter anwesend sein. Ein solches Treffen wäre logisch, sobald Ergebnisse der aktuellen Gespräche ersichtlich wären, fügte Selenskyj hinzu.

Zuletzt hatten sich russische und ukrainische Unterhändler im Sommer in der Türkei getroffen.