Sänger Bastian Baker legt im TV Alkoholbeichte ab

Keystone-SDA

Der Lausanner Sänger Bastian Baker hat laut eigenen Angaben seit bald sieben Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Er sprach in der Sendung "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert" über die Zeiten, in denen er vor dem Einschlafen zur Flasche griff.

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(Keystone-SDA) Der Musiker, der laut «20 Minuten» derzeit in Brasilien durchstartet und Songs auf Portugiesisch singt, sei darauf zu sprechen gekommen, als Gastgeber Dodo das Thema in die Runde geworfen habe. «Auf Tour ist man oft alleine – Alkohol ist immer da und ein gern gesehener Gast in unserer Szene.»

Bastian Baker habe zugestimmt und sich an seine Anfänge als Musiker erinnert. Mit dem Erfolg seien Einladungen zu diversen Feiern gekommen. «Ich bin von einer Party auf die andere gegangen», erzählte der Lausanner. «Und klar, es ist oft lustiger mit einigen Shots mehr.» Im Jahr 2019 habe er den Sommer «eines Rockstars gelebt».

Dann habe er sich beim Proben eines Bühnenstunts – einem Backflip vom Klavier – schwer verletzt. Er sei gestürzt und habe sich den Ellenbogen in die Rippen gerammt. Trotz grosser Schmerzen sei er dennoch aufgetreten. «Schlafen war zu dieser Zeit unmöglich», erzählte er. «Meine Strategie war deshalb, mich so sehr zu betrinken, dass ich ein Blackout hatte – dann konnte ich endlich einschlafen.» Noch im selben Jahr habe er entschieden, damit aufzuhören. «Es sind bald sieben Jahre, ich habe es durchgezogen», sagte Baker. Und er vermisse den Alkohol nicht.