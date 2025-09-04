The Swiss voice in the world since 1935
Sänger JJ freut sich auf Heim-ESC in Wien

Keystone-SDA

Der österreichische ESC-Gewinner JJ (24) ist glücklich, dass der Eurovision Song Contest im kommenden Jahr in seiner Heimatstadt ausgetragen wird. "Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er hier zu Hause in Wien stattfinden wird. Der 60. ESC war hier in Wien und der 70. wieder", sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin wirklich so gespannt, wie es nächstes Jahr sein wird und freue mich für alle Teilnehmenden, weil das einfach einer der coolsten Momente in einer Karriere sein kann."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der gelernte Opernsänger hatte im Mai mit seiner Pop-Arie «Wasted Love» den europäischen Musikwettbewerb für sich entschieden. Der öffentlich-rechtliche Sender ORF als Veranstalter gab vor zwei Wochen bekannt, dass das Finale nach 1967 und 2015 erneut in der österreichischen Hauptstadt über die Bühne gehen wird.

Vom ESC-Gewinner zum Moderator?

Ob JJ am 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle auch als Moderator beim Finale fungieren wird, wie in einem früheren Interview angedeutet, sei bisher nicht entschieden. «Ich habe das nur so als Gag gesagt. Es wäre schon sehr lustig, aber das ist schon viel Arbeit, wenn ich dann auch noch nebenbei mehrmals performen muss.»

Der 24-jährige Countertenor, der in Wien geboren wurde und lebt, bringt dreieinhalb Monate nach seinem ESC-Triumph an diesem Freitag die Nachfolge-Single «Back To Forgetting» raus. Der Song ist poppiger, JJ setzt seine hohe Stimme und die Klassikelemente deutlich dezenter ein als bei «Wasted Love».

