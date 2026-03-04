Sänger Kunz feiert sein Bünzlileben

Keystone-SDA

Mundartmusiker Kunz hat sich als bodenständige Stimme der Schweizer Musikszene beschrieben. "Ich habe ein Bünzlileben, und ich feiere es", sagte er in einem am Mittwoch erschienenen Interview mit "Tamedia".

Die Leute sagten, er sei bodenständig, sie schätzten es, dass er handgemachte Musik biete und ein sauberes Image habe. Sein Vater sei Maurer gewesen, seine Mutter Kassiererin in der Migros. Auch er selbst habe Maurer gelernt und kenne das Leben abseits der Scheinwerfer gut. Wenn er darüber singe, nehme man ihm das offenbar ab.

In seinen Liedern gehe es häufig um Werte wie Bescheidenheit und Demut. «Wir sind privilegiert und tun gut daran, uns dieses Glück immer wieder bewusst zu machen», sagte Kunz. Die Schweiz habe ihr Wohlstandsniveau nicht deshalb erreicht, weil ihre Menschen besser oder fleissiger seien als andere, sondern auch aus Glück, in ein wohlhabendes Land geboren worden zu sein. Eine Haltung des Anspruchs darauf sei ihm fremd.

Ob Kunz mit seiner Art auch international erfolgreich sein könnte? «In Asien hätte ich vielleicht Chancen, weil ich Jodeln kann. Für die USA wäre mein Denken wohl zu wenig gross – zu wenig cool», sagte der 40-Jährige. Aus seiner Sicht sei Coolsein jedoch «sowas von out». Die Welt brauche heute genau das Gegenteil.