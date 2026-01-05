Sänger Marius Bear in Crans-Montana mit «gebrochenem Herzen»

Keystone-SDA

Der Ostschweizer Sänger Marius Bear hat auf Instagram ein Foto einer Gedenkstätte mit Blumen und Kerzen aus Crans-Montana geteilt. Ursprünglich sei er hergekommen, um sich vor seiner Abreise nach Australien von Freunden zu verabschieden und zu feiern, schrieb er dazu.

(Keystone-SDA) Der Besuch im Walliser Skiort sei schon länger geplant gewesen. «Stattdessen, sind wir nun hier, unsere Herzen gebrochen, und erinnern uns an die jungen Menschen, die ihr Leben bei diesem tragischen Ereignis verloren haben», schrieb der 32-Jährige zu seinem Instagram-Post. Bei der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» sind in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen, über hundert weitere wurden verletzt.

Marius Baer gab seine Auswanderung nach Australien im vergangenen Oktober bekannt. Er wolle etwas Neues wagen und suche nach der grossen Freiheit, wie er in der Zeitung «20 Minuten» sagte. Marius Hügli, wie der Musiker bürgerlich heisst, werde mit seinem australischen Pass einreisen, seine Partnerin Jasmin mit einem Touristenvisum. Der Aufenthalt solle mindestens ein Jahr dauern, sagte der Sänger weiter.