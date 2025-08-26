Sänger Shawn Mendes entspannt am Klöntalersee

Keystone-SDA

Der kanadische Musiker Shawn Mendes hat sich eine Auszeit am Klöntalersee im Kanton Glarus gegönnt. Am Wochenende trat Mendes zuvor am Zürich Openair auf.

(Keystone-SDA) Der 27-Jährige veröffentlichte auf der Plattform Instagram Bilder, die ihn in Zürich auf der Bühne sowie im Wollpulli auf den Klöntalersee blickend zeigen. Auch ein Foto von einem nassen Hund auf einer Kutsche ist zu sehen.

Ob der Kanadier an dem offensichtlich nebligen Tag im Klöntal selbst auch ins Wasser stieg, blieb offen. Zu den Bildern schrieb Mendes «Zurich», mit einem rosaroten Herz-Emoji versehen. «Blick» hatte zuerst darüber berichtet.

2015 gelang Mendes mit seinem Debütalbum «Handwritten» und dem dazugehörenden Song «Stitches» der internationale Durchbruch. Er wurde mehrfach mit American Music Awards oder Billboard Music Awards ausgezeichnet und für mehrere Grammys nominiert. Der Kanadier ist einer der jüngsten Künstler, der mehrere Nummer-Eins-Alben in den USA erreichte.