Südkorea: Nordkorea testet erneut ballistische Raketen

Keystone-SDA

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut mehrere ballistische Raketen getestet. Diese seien in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden und seien rund 900 Kilometer geflogen, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap das südkoreanische Militär. Weitere Informationen, etwa zum Raketentyp oder der Anzahl der Raketen, sind bislang nicht bekannt.

(Keystone-SDA) Japans Küstenwache rief Schiffe in der Region zu Vorsicht auf. Zuletzt hatte das nordkoreanische Militär am 7. November eine ballistische Rakete Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Nordkorea ist es gemäss mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.

Der Raketentest erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Südkoreas Präsident Lee Jae Myung für einen Staatsbesuch nach Peking aufgebrochen ist. Dort soll er am Montag seinen Amtskollegen Xi Jinping für Gespräche treffen.