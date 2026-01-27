Südkorea: Nordkorea testet erneut ballistische Raketen

Keystone-SDA

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut mehrere ballistische Raketen getestet. Wie der südkoreanische Generalstab mitteilte, wurden die Flugkörper am Nachmittag Ortszeit nördlich der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang registriert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Diese sollen rund 350 Kilometer geflogen sein. Die japanische Küstenwache meldete zudem, dass die Projektile in östlicher Richtung ins Japanische Meer geflogen seien. Bislang gibt es noch keine Angaben zum Typ und zur konkreten Anzahl der abgefeuerten Raketen.

Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap bezeichnete den Raketenstart als «offensichtliche Machtdemonstration» Pjöngjangs im Vorfeld eines wichtigen Parteikongresses. Offiziell wurde noch kein Datum für die wichtige Politveranstaltung bekanntgegeben, doch Beobachter erwarten, dass der 9. Kongress der Arbeiterpartei Nordkoreas im Februar stattfinden wird.

Nordkorea ist es gemäss mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern.