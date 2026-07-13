Südkoreas Aktienmarkt bricht deutlich ein

Keystone-SDA

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Südkoreas Aktienmarkt ist mit einem deutlichen Minus in die Handelswoche gestartet. So ist der Leitindex Kospi bis eine halbe Stunde vor Handelsschluss um knapp acht Prozent eingebrochen.

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(Keystone-SDA) Samsung Electronics, das nach Marktkapitalisierung grösste börsennotierte Unternehmen des Landes, sank zum selben Zeitpunkt um über zehn Prozent.

Am drastischsten ist der Kurs des Chip-Produzent SK Hynix gefallen. Nachdem der Marktführer bei sogenannten HBM-Speicherchips (High Bandwidth Memory) noch am Freitag in einer Erstnotiz an der US-Börse Nasdaq 26,5 Milliarden Dollar einsammeln konnte, lag der Kurs von SK Hynix am Montag um über 13 Prozent im Minus.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um rund 1,9 Prozent. Der chinesische CSI 300, der die führenden Unternehmen des Landes abbildet, fiel um 1,4 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong hingegen stieg leicht um 0,2 Prozent.

Höhere Ölpreise und Gewinnmitnahmen belasten

Die Kurseinbrüche haben auch mit den jüngsten Angriffswellen der USA auf den Iran sowie wieder deutlich steigenden Ölpreisen zu tun. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im September liegt derzeit bei 79,5 Dollar, ein Anstieg von rund 4,5 Prozent im Vergleich zum letzten Handelstag.

Im Falle SK Hynix spielt laut Analysten zudem eine technische Kurskorrektur eine erhebliche Rolle: Nachdem sich der Aktienkurs des Chip-Produzenten in diesem Jahr bis Ende Juni mehr als vervierfacht hatte, nehmen nun Investoren vermehrt ihre Profite mit. Südkoreas Kospi gilt als extrem volatil

Südkoreas Leitindex Kospi war mit einer fulminanten Rekordjagd bis Mitte Juni zum Sinnbild der KI-Rally geworden. Seither verlor er aber wieder etwas mehr als ein Viertel. Trotz des Einbruchs seit dem Rekordhoch liegt der Kospi im laufenden Jahr noch über 60 Prozent im Plus.

Kospi zuletzt sehr volatil

Insgesamt ist der Kospi jedoch äusserst volatil. Sowohl Kursanstiege als auch -einbrüche sind beim südkoreanischen Index extrem ausgeprägt. Das hat zum einen mit der Fokussierung auf wenige Grossunternehmen zu tun, vor allem die Chip-Produzenten Samsung Electronics und SK Hynix.

Zum anderen ist der südkoreanische Aktienmarkt stark von internationalen Investoren geprägt, die in Phasen erhöhter Unsicherheit vergleichsweise rasch Kapital aus dem von MSCI als Schwellenmarkt eingestuften Markt abziehen.