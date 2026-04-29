Südostbahn mit 32,8 Millionen Fahrgästen

Keystone-SDA

Die Schweizerische Südostbahn, die auch in der Zentralschweiz unterwegs ist, hat 2025 mehr Fahrgäste befördert. Die Zahl der Passagiere stieg auf einen Rekordwert von 32,8 Millionen. Das sind 700'000 mehr als im Vorjahr, wie das Bahnunternehmen am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Für das Geschäftsjahr 2025 weist die Schweizerische Südostbahn (SOB) einen Gewinn von 5,3 Millionen Franken aus, wie es weiter hiess. Der Gewinn sei beeinflusst durch einen ausserordentlichen Sondereffekt bei Grundstückübertragungen von Minus 7,9 Millionen Franken. Ohne diesen Sondereffekt hätte der Gewinn der SOB 13,2 Millionen Franken betragen.

Im abgeltungsberechtigten Regionalen Personenverkehr (RPV) stiegen die Verkehrserlöse von 68,7 Millionen auf 75,1 Millionen Franken. Die SOB begründet die Steigerung mit einer starken Zunahme bei der Nachfrage. Zudem habe die neue Linie S81 zwischen St. Gallen und Herisau zu Mehrerlösen beigetragen, hiess es weiter.

Die SOB ist in der Zentralschweiz im Fernverkehr zwischen Luzern und St. Gallen oder auf der Gotthardbergstrecke unterwegs. Sie betreibt auch S-Bahn-Linien im Kanton Schwyz. Der Kanton Schwyz und der Bezirk Einsiedeln sind an dem Unternehmen beteiligt.