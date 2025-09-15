The Swiss voice in the world since 1935
S-Bahn fährt wieder zwischen Basel, Riehen und Lörrach (DE)

Die S-Bahn S6 verkehrt seit heute Montag wieder planmässig zwischen Basel SBB, Riehen und der deutschen Nachbarstadt Lörrach. Die Sperrung der Strecke wegen Bauarbeiten auf der Strecke ist nach anderthalb Monaten aufgehoben, wie die SBB Deutschland mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Betriebsbeginn am ersten Tag nach der langen Pause sei problemlos verlaufen. Alle Züge der S6 seien ohne Verspätungen und Einschränkungen gefahren, heisst es im Communiqué.

Grund für den Streckenunterbruch war, dass die Deutsche Bahn (DB) Vorarbeiten für das neue elektronische Stellwerk beim Basler Badischen Bahnhofe durchführte. Sie erneuerte unter anderem Signalanlagen und Kabelleitungen auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Badischen Bahnhof und Lörrach-Stetten.

Die beiden S-Bahn-Haltestellen Niederholz und Riehen blieben deswegen vom 31. Juli bis am 14.September gesperrt. Während dieser Zeit bedienten Ersatzbusse die Strecke.

