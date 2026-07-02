Saanen knüpft Caprices Festival in Gstaad an strengere Auflagen

Keystone-SDA

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Der Gemeinderat von Saanen fordert von den Veranstaltern des Musikfestivals Caprices in Gstaad Massnahmen zur Reduktion der Schallausbreitung. Er hat damit auf eine Petition reagiert. Das Festival hatte bereits Anpassungen angekündigt.

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(Keystone-SDA) Ebenfalls empfiehlt der Gemeinderat eine frühzeitige Information der Bevölkerung, gestaffelte Schliessungszeiten einzelner Bühnen sowie eine Optimierung der Helikopterlogistik. Für die Besucherlenkung und die Sauberkeit im Bereich der Talstation Eggli fordert er zusätzliche Ressourcen, wie er in einer Mitteilung vom Donnerstag schrieb.

Der Gemeinderat hat die Anliegen gemeinsam mit den Veranstaltern besprochen und Verbesserungen festgelegt, wie er weiter schrieb. Die zuständigen kantonalen Fachstellen wurden ebenfalls einbezogen. Diese sehen bei einer erneuten Durchführung insbesondere Auflagen zum Schutz der Wildtiere sowie Vorgaben zu Beschallung, Beleuchtung und Veranstaltungsperimeter vor.

Über ein allfälliges künftiges Bewilligungsgesuch entscheidet das Regierungsstatthalteramt, wie es weiter hiess.

Die Petition wurde im April eingereicht. Im Mittelpunkt der Kritik standen der Lärm, die Belastung für Mensch und Tier sowie ein Publikum, «das nicht zur Region passe», wie der Anzeiger von Saanen berichtete.

Das Festival für elektronische Musik fand im März zum ersten Mal in Gstaad auf dem Eggli statt. Es verzeichnete an zwei Wochenenden knapp 15’000 Besuchende, wie der Anzeiger weiter schrieb. Die Veranstalter kündigten Anpassungen bei Lärm, Infrastruktur und Besucherlenkung an.