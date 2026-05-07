Saisonaler Anstieg der Arbeitslosigkeit in Graubünden

Keystone-SDA

Graubünden hat im April 1774 Arbeitslose verzeichnet. Das entspricht gemäss kantonalen Angaben einer Arbeitslosenquote von 1,6 Prozent. Die Arbeitslosenzahl ist saisonbedingt gegenüber dem Vormonat um 328 Personen und die Quote entsprechend um 0,3 Prozent angestiegen.

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(Keystone-SDA) Die Arbeitslosenquote bewegt sich auf leicht höherem Niveau als noch zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Sie betrug im April 2025 gemäss am Donnerstag publizierten Zahlen des kantonalen Amts für Industrie, Gewerbe und Arbeit noch 1,4 Prozent.

Aktuell die höchsten Arbeitslosenzahlen stellt das kantonale Amt im Gastgewerbe (603 Personen), im Detailhandel (137) und im Baugewerbe (127) fest. Auch im Gesundheits- und Sozialwesen (116) sowie im Verkehrs- und Transportwesen (90) sind überdurchschnittlich viele Personen auf Stellensuche.

Der Kanton weist bei der neusten Erhebung 76 Langzeitarbeitslose aus. Diese Zahl ist gegenüber dem Vormonat minim gesunken.