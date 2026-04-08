Saisonaler Rückgang der Arbeitslosigkeit im Kanton Bern

Die Arbeitslosigkeit ist im Kanton Bern im März saisonal bedingt etwas zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote zu beeinflussen vermochte dies jedoch nicht. Sie verharrte bei 2,3 Prozent.

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(Keystone-SDA) Mit Beginn des Frühlings war es vor allem das Baugewerbe, das mehr Leute anstellte, wie aus einer Mitteilung der kantonalen Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion vom Mittwoch hervorgeht.

Auch im Handel, dem Reparatur- und Autogewerbe, der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie sowie in Dienstleistungsbereichen sanken die Arbeitslosenzahlen.

Insgesamt waren Ende März im Kanton Bern 12’826 Personen ohne Arbeit, das sind 370 weniger als im Vormonat. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent liegt der Kanton Bern immer noch klar unter dem schweizweiten Durchschnitt von 3,1 Prozent.

In sieben von zehn bernischen Verwaltungskreisen gingen die Arbeitslosenzahlen zurück. Einzig im Kreis Obersimmental-Saanen nahm sie zu, was auf das Ende der Wintersaison im Tourismus zurückzuführen ist.

Verglichen mit März 2025 sind im Kanton Bern 1129 Personen mehr arbeitslos. Im März wurden 99 Voranmeldungen zur Kurzarbeit genehmigt. Sie betrafen potenziell 1333 Beschäftigte.