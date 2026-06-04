Saisonaler Rückgang der Arbeitslosigkeit im Mai im Kanton Bern

Mit dem Beginn der Sommersaison ist im Kanton Bern die Arbeitslosigkeit leicht gesunken. Die Quote hat dies nicht zu beeinflussen vermocht, sie liegt weiterhin unverändert bei 2,2 Prozent. Erwartungsgemäss verzeichneten das Gast- und das Baugewerbe den grössten Rückgang.

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(Keystone-SDA) Bereinigt um die jahreszeitlichen Effekte blieb die Arbeitslosigkeit im Mai im Kanton Bern stabil, wie aus einer Mitteilung der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion vom Donnerstag hervorgeht.

Ende Mai waren im Kanton Bern 12’177 Personen arbeitslos, 267 weniger als im Vormonat April. Verglichen mit Mai 2025 waren über 1100 Personen mehr arbeitslos.

Im Mai 2026 ging die Arbeitslosigkeit in acht von zehn Verwaltungskreisen zurück. In den übrigen blieb sie stabil. Im vergangenen Monat gingen beim Kanton 59 Voranmeldungen für Kurzarbeit ein. Sie betrafen potenziell 724 Beschäftigte.