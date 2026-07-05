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Salzmann nach Wahl zu Thuner Stadtpräsidentin «dankbar und demütig»

Keystone-SDA

Die neue Thuner Stadtpräsidentin Eveline Salzmann (SVP) hat sich am Sonntag "dankbar und demütig" über die Wahl gezeigt. Sie wertet das Resultat als Vertrauensbeweis.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie habe während des Wahlkampfs breite Unterstützung gespürt – auch ausserhalb des bürgerlichen Lagers, sagte Salzmann zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Das zeigt, dass meine Arbeit geschätzt wurde.» Ihre nicht-ideologische Sachpolitik habe das Resultat ausgemacht.

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