Salzmann nach Wahl zu Thuner Stadtpräsidentin «dankbar und demütig»
Die neue Thuner Stadtpräsidentin Eveline Salzmann (SVP) hat sich am Sonntag "dankbar und demütig" über die Wahl gezeigt. Sie wertet das Resultat als Vertrauensbeweis.
(Keystone-SDA) Sie habe während des Wahlkampfs breite Unterstützung gespürt – auch ausserhalb des bürgerlichen Lagers, sagte Salzmann zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Das zeigt, dass meine Arbeit geschätzt wurde.» Ihre nicht-ideologische Sachpolitik habe das Resultat ausgemacht.