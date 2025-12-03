Samichlaus besucht Berner Grossrätinnen und Grossräte im Rathaus

Keystone-SDA

Am Mittwoch hat der Samichlaus das Berner Kantonsparlament besucht. Im Rathaus zeigte er sich mit den Grossrätinnen und Grossräten zufrieden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Samichlaus hatte seinen Auftritt am späteren Nachmittag. Er platzte mitten in die Debatte um das neue kantonale Datenschutzgesetz. Manchmal sei es etwas ein «Gschnurr» hier, sagte er am Rednerpult. Aber ansonsten sei der Rat eine gute Truppe. Die Ratspräsidentin Edith Siegenthaler bestätigte das.

«Ihr seid sehr engagiert in der Diskussion um den Datenschutz. Das kommt gut», sagte der Samichlaus weiter. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfe er aber nicht über alle Grossrätinnen und -räte etwas sagen.

Der Samichlaus hatte für alle Ratsmitglieder einen Lebkuchen dabei. Diese seien vegetarisch, sagte er in Bezug auf die Debatte um Vegi-Mensen einige Stunden zuvor. Er hoffe, Motionär Maxime Ochsenbein, der ein Verbot von Vegi-Mensen gefordert hatte, nehme das Geschenk trotzdem an.

Das Verteilen der Lebkuchen überliess der Samichlaus jenen Ratsmitgliedern, die im kommenden März in die Regierung gewählt werden möchten: Daniel Bichsel (SVP), Raphael Lanz (SVP), Reto Müller (SVP), Tobias Vögeli (GLP), Tom Gerber (EVP) und Barbara Stotzer-Wyss (EVP).

Bereits nach dem Mittag hatte der über 20 Personen umfassende Grossratschor für Weihnachtsstimmung gesorgt. Er trug die Lieder «Le vieux chalet», «Schneeflöckchen Weissröckchen», «Hemmige» und «Peace to the world» vor.