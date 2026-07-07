Sammelboxen für Pizzaschachteln bewähren sich in Thun

Keystone-SDA

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In Thun gibt es neu an neun statt vier Standorten spezielle Sammelboxen für Pizzakartons. Das Angebot wurde nach einer erfolgreichen Testphase ausgeweitet, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Pro Tag werden in allen Boxen zusammen zwischen 150 und 200 Schachteln gesammelt. Zuvor hatten falsch entsorgte Pizzakartons regelmässig die öffentlichen Abfalleimer verstopft.

Die Stadt Thun hatte das Pilotprojekt im Jahr 2025 gestartet, um dem Entsorgungsproblem entgegenzuwirken. In den viereckigen Behältern können die Schachteln separat und fachgerecht entsorgt werden.