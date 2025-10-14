Samsung erwartet höchsten Gewinn seit mehr als drei Jahren

Keystone-SDA

Die jüngsten Geschäftszahlen von Samsung Electronics übertreffen die Erwartungen des Marktes deutlich. So geht der südkoreanische Elektronikriese von einem Betriebsgewinn für das dritte Jahresquartal von 12,1 Billionen Won (umgerechnet rund 7,3 Milliarden Euro) aus.

(Keystone-SDA) Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies einen deutlichen Anstieg von knapp 32 Prozent dar. Es handelt es sich zudem um den höchsten Betriebsgewinn von Samsung seit dem zweiten Quartal 2022.

Laut einer von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap durchgeführten Umfrage liegen Samsungs Zahlen im Schnitt um 17,4 Prozent über den Erwartungen der befragten Ökonomen. Beobachter machen vor allem den aktuellen Preisanstieg für Computerchips für den hohen Betriebsgewinn verantwortlich.

Bei den Geschäftszahlen von Samsung Electronics handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Monatsende.