Samuel Graf wird neuer Geschäftsführer bei Luzern Plus

Keystone-SDA

Samuel Graf übernimmt ab Anfang April 2026 die Geschicke beim Gemeindeverband Luzern Plus. Er ersetzt Armin Camenzind, der den regionalen Entwicklungsträger knapp acht Jahre lang verantwortete.

(Keystone-SDA) Graf bringe «langjährige Erfahrung» in Raum- und Standortentwicklung mit und sei in der Verwaltung, Politik und Verbänden breit vernetzt, teilte Luzern Plus am Montag mit.

Der neue Geschäftsführer war zuvor stellvertretender Leiter der Dienststelle Raum und Wirtschaft (Rawi) des Kantons Luzern.

Graf, geboren 1980 in Sursee, lebt mit seiner Familie in Luzern.