The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Samuel Graf wird neuer Geschäftsführer bei Luzern Plus

Keystone-SDA

Samuel Graf übernimmt ab Anfang April 2026 die Geschicke beim Gemeindeverband Luzern Plus. Er ersetzt Armin Camenzind, der den regionalen Entwicklungsträger knapp acht Jahre lang verantwortete.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Graf bringe «langjährige Erfahrung» in Raum- und Standortentwicklung mit und sei in der Verwaltung, Politik und Verbänden breit vernetzt, teilte Luzern Plus am Montag mit.

Der neue Geschäftsführer war zuvor stellvertretender Leiter der Dienststelle Raum und Wirtschaft (Rawi) des Kantons Luzern.

Graf, geboren 1980 in Sursee, lebt mit seiner Familie in Luzern.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft