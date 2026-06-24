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Samuel Zingg ist neuer Glarner Landratspräsident

Keystone-SDA

Der neue Glarner Landrat hat am Mittwochmorgen Samuel Zingg (SP) zum neuen Landratspräsidenten gewählt. Er erzielte 57 Stimmen. Zwei Wahlzettel blieben leer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 45-Jährige Molliser wird nun für ein Jahr die Sitzungsleitung im kürzlich neu gewählten Glarner Parlament übernehmen. Als Landratspräsident wird er während seines Amtsjahres – anders als in anderen Kantonen – bei den Geschäften nicht mitstimmen. Sein Vorgänger war Emil Küng (SVP).

Zur Vizepräsidentin bestimmte der Landrat Gabriela Meier Jud (FDP). Sie wurde mit 58 gültigen Stimmen ins Amt gewählt.

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