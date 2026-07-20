San-Bernardino-Tunnel GR nach mehrstündiger Sperrung wieder offen

Keystone-SDA

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Ein Unfall hat am Montagmorgen zu einer mehrstündigen Sperrung des San-Bernardino-Tunnels geführt. Die Autos wurden über den San-Bernardino-Pass umgeleitet, während der Schwerverkehr und die Busse auf den Rastplätzen in Campagnola und Hinterrhein angehalten wurden. Inzwischen ist der Tunnel gemäss der Bündner Strassen-Informationsseite strassen.gr.ch wieder befahrbar.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen kurz vor 10 Uhr, wie Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, gegenüber Keystone-SDA erklärte. Er bestätigte damit eine Meldung von blick.ch. Weitere Informationen werden gemäss Rüegg im Laufe des Nachmittags in einer Medienmitteilung bekannt gegeben.

Die San-Bernardino-Route ist eine Alternativroute zum Gotthard-Tunnel für Reisende Richtung Süden. Der Verkehr staute sich auf dieser Strecke gemäss Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) am Montagmittag auf 18 Kilometer. Der TCS schätzte die Wartezeit auf ungefähr drei Stunden.