Sanierung der Brünigstrasse in Sarnen startet mit neuer Etappierung

Keystone-SDA

Im obwaldnerischen Sarnen soll die Sanierung der Brünigstrasse in geänderter Etappierung erfolgen. Kanton und Gemeinde haben die Reihenfolge so angepasst, dass zunächst der stark beschädigte Deckbelag sowie die Werkleitungen erneuert werden.

(Keystone-SDA) Die Sanierung beginnt in einer ersten Etappe im Abschnitt von der Einmündung Rütistrasse bis zum Kreisel Nordstrasse. Das teilte die Gemeinde am Donnerstag mit. Durch die Sicherstellung einer minimalen Fahrbahnbreite von 5,20 Metern bleibt laut der Gemeinde ein Gegenverkehr möglich. Aufwertungen an den kommunalen Strassen im Zentrum, etwa an Bahnhof- und Lindenstrasse, sind für eine spätere Etappe geplant, hiess es weiter.

Die Sanierung soll die Ortsdurchfahrt aufwerten und das Dorfzentrum für mehr Lebensqualität sicherer und attraktiver machen, hiess es im Communiqué weiter.

Ein geplanter Testbetrieb soll zeigen, wie die Aufwertungsmassnahmen wirken. Er diene der Bevölkerung als Entscheidungsgrundlage für die Abstimmung über den Projektierungskredit. Die Kosten für den Testbetrieb tragen Kanton und Gemeinde gemeinsam.