Sanierung des Kunstmuseums hat im Berner Oberland schweren Stand

Keystone-SDA

Die ersten Verwaltungskreise sind ausgezählt: Obersimmental-Saanen und Interlaken-Oberhasli lehnen den Projektierungskredit für die Sanierung des Kunstmuseums deutlich ab.

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(Keystone-SDA) Im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen stimmten 72,2 Prozent gegen den Kredit. Interlaken-Oberhasli sagte mit 63,3 Prozent Nein. Das gab die Staatskanzlei des Kantons Bern am Sonntagnachmittag bekannt.

Das Referendum ergriffen hatten Politiker aus den Reihen von SVP, EDU und GLP. Sie kritisieren das «Luxusprojekt» und warnen vor einem «Fass ohne Boden».

Das Projekt sieht vor, das historische Museumsgebäude von 1879 umfassend zu erneuern und den Erweiterungsbau von 1983 durch einen Neubau zu ersetzen. Die Gesamtkosten werden auf 147 Millionen Franken geschätzt, wovon der Kanton 81 Millionen Franken beitragen soll.