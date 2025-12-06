Sankt Nikolaus zieht in Freiburg über 30’000 Menschen an

Keystone-SDA

Mehr als 30'000 Personen haben am Samstag in Freiburg den heiligen Nikolaus und sein Gefolge gefeiert. In seiner Ansprache überbrachte der Stadtheilige seine Friedensbotschaft und bemängelte die kantonalen Sparmassnahmen.

(Keystone-SDA) Wie gewohnt humorvoll fasste der heilige Nikolaus die aktuellen Geschehnisse zusammen, sprach etwa über Krankenkassenprämien oder den 100. Geburtstag des Künstlers Jean Tinguely. Zudem kam der Weltfrieden zur Sprache: «Selbst die Schweiz, die doch so stolz auf ihre Neutralität ist, hat nicht immer die richtigen Worte gefunden, um den Frieden zu fördern», sagte er.

In seiner Ansprache ging der Stadtheilige auch auf das sogenannte Programm zur Sanierung der Staatsfinanzen (PFAS) des Kantons ein: «Hier wird gekürzt, dort gestrichen, überall wird gespart», sagte er. «Es wäre an der Zeit, den Entscheidungsträgern ein Wörterbuch zu schenken, in dem die Seite ‚Solidarität‘ aufgeschlagen ist!»

Zuvor begab sich der Nikolaus mit seinem Gefolge auf den traditionellen Umzug durch die Innenstadt bis zur Kathedrale, wo er die halbstündige Ansprache hielt. Der Anlass wurde auf eine Grossleinwand auf dem Rathausplatz übertragen. Am Sonntag wird der Familientag das Fest verlängern.