Sarnen OW lässt illegal gebauten Schopf rückbauen

Keystone-SDA

Die Gemeinde Sarnen hat den Rückbau eines widerrechtlich erstellten Schopfs im Ortsteil Ramersberg durchgesetzt. Dem Entscheid gingen jahrzehntelange Vermittlungsversuche voraus.

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(Keystone-SDA) Auf der Liegenschaft Zun in Ramersberg wird ein ohne Baubewilligung errichteter Schopf samt weiteren baulichen Eingriffen zurückgebaut, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte. Dazu gehören unter anderem Terrainveränderungen, Stützmauern sowie ein Autoabstellplatz auf Nachbargrundstücken, die seit 1986 ausgeführt wurden, wie es in der Mitteilung hiess.

Trotz wiederholter Baustopps und langjähriger Vermittlungsversuche konnte keine Einigung erzielt werden. Die Bauten seien «weder beseitigt noch zurückgebaut» worden. Teilweise wurden sie sogar erweitert.

Die Gerichte, bis hin zum Bundesgericht, hätten mehrfach die Widerrechtlichkeit bestätigt und den Rückbau angeordnet. Eine letzte Frist wurde vom Verwaltungsgericht im November 2025 gesetzt und nicht eingehalten.

Die Gemeinde lässt die Arbeiten nun im Rahmen einer «Ersatzvornahme» ausführen. Das Gelände wird nach dem Rückbau wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. Die Kosten werden dem Eigentümer in Rechnung gestellt.

Die Arbeiten dauern laut der Gemeinde ein bis zwei Wochen und werden von der Kantonspolizei Obwalden begleitet.