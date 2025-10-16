The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Sarnen OW will den Hochwasserschutz im Mosgräbli verbessern

Keystone-SDA

Die Gemeinde Sarnen OW will gemeinsam mit dem Kanton und dem Bund die stark beschädigten Holzsperren und Seitenleitwerke im Bach Mosgräbli zwischen Datischwand und Furt Girhalten erneuern. Die Kosten für das Hochwasserschutzprojekt betragen rund 1,6 Millionen Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Ziel sei es, den Hochwasserschutz langfristig zu sichern, den Gewässerraum ökologisch aufzuwerten und das Siedlungsgebiet sowie die Kantonsstrasse zu schützen, teilte die Gemeinde am Donnerstag mit.

Das Sanierungsprojekt sieht den Ersatz von 59 alten Holzsperren durch 60 neue Stufenbecken aus Naturstein vor. Die bestehenden Holztreppen und Seitenleitwerke seien stark beschädigt. Versagen einzelne Sperren, könnten laut der Gemeinde weitere Bauwerke mitgerissen und grosse Mengen an Geschiebe «mobilisiert werden».

Der Baustart für das Bauvorhaben ist im Herbst 2026 geplant. Die Kosten betragen laut Communiqué 1,6 Millionen Franken und werden zu 35 Prozent vom Bund, 35 Prozent vom Kanton und 30 Prozent von der Gemeinde getragen.

Der Verpflichtungskredit wird der Bevölkerung an der Gemeindeversammlung vom 4. November zur Genehmigung vorgelegt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft