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Sarnen sucht Ideen für Weiternutzung des ehemaligen Schlachthauses

Keystone-SDA

Der Obwaldner Hauptort Sarnen will das Grundstück des ehemaligen Schlachthauses einer neuen Nutzung zuführen und sucht dafür Investoren, Firmen und Projektträger. Das Grundstück soll im Baurecht abgegeben werden und so im Besitz der Gemeinde bleiben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für das knapp 2000 Quadratmeter grosse Grundstück im Dorfzentrum ist eine «neue, zukunftsgerichtete» Nachnutzung vorgesehen, wie die Gemeinde am Montag mitteilte. Ziel sei es, den Standort weiterzuentwickeln und damit einen «Mehrwert für die Bevölkerung» zu schaffen.

Denkbar sind laut Communiqué Projekte aus den Bereichen Wohnen, Dienstleistungen oder Gewerbe sowie Kombinationen davon.

Die Vergabe erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. Bis Ende August können Interessierte erste Konzeptideen einreichen. Ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber sollen ihre Projekte anschliessend bis Januar 2027 konkretisieren und ein «verbindliches Angebot» einreichen, wie es weiter hiess.

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