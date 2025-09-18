The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Saudi-Arabien und Pakistan unterzeichnen Verteidigungspakt

Keystone-SDA

Nach dem israelischen Angriff auf Hamas-Ziele in Katar wendet sich dessen Nachbar Saudi-Arabien für militärischen Beistand dem Atomstaat Pakistan zu. Die beiden Länder unterzeichneten am Mittwochabend in Riad ein Abkommen zur gemeinsamen Verteidigung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Demnach werde jeder Angriff auf einen der beiden Staaten als Angriff auf beide Länder gewertet, heisst es in einer gemeinsamen Erklärung. Mit der Vereinbarung könnte Saudi-Arabien, das selbst ein ziviles Atomprogramm vorantreiben will, zumindest theoretisch auch Schutz durch pakistanische Atomwaffen erhalten.

Details der Vereinbarungen wurden nicht offiziell genannt. Pakistanische Geheimdienstkreise äusserten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass nun eine Zusammenarbeit bei Nukleartechnologie und Trägersystemen ermöglicht würde. Im Gegenzug würden die saudische Regierung und private Unternehmen im wirtschaftlich angeschlagenen Pakistan investieren.

Israel hatte vergangene Woche erstmals im Golfemirat Katar einen direkten Angriff durchgeführt – mit dem erklärten Ziel, dort die Führungsspitze der islamistischen Hamas zu treffen. Katar ist ein wichtiger und mächtiger Verbündeter der USA am Golf. Weil die USA den israelischen Angriff nicht abwehren wollten oder konnten, stehen Katar und die weiteren Golfstaaten vor der Frage, welchen Schutz der Verbündete USA noch leisten kann.

Experte: Golfländer fühlen sich im Stich gelassen

«Das Gefühl, nach Israels Angriff auf Katar im Stich gelassen worden zu sein, hat die Grenze überschritten», urteilte Sicherheitsforscher Andreas Krieg vom King’s College in London zum Abkommen zwischen Riad und Islamabad.

Die Vereinbarung kommt zugleich nur wenige Monate nach den jüngsten Spannungen zwischen Pakistan und Indien zustande. Nach einem Terroranschlag im indisch-verwalteten Teil von Kaschmir hatten sich die beiden Erzrivalen im Mai gegenseitig mit Luftschlägen überzogen.

Die Vereinbarung sei eine «starke Warnung» an Indiens Ministerpräsident Narendra Modi und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, schrieb Professor Ashok Swain, der an der Universität Uppsala in Schweden zu Frieden und Konflikten forscht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft