SBB testen Marktpotenzial einer Direktverbindung nach Graubünden

Keystone-SDA

An den vier September-Wochenenden wollen die SBB das Marktpotenzial mit einer Direktverbindung vom Zürcher Oberland nach Chur testen. Dafür wird die Verbindung der S15 morgens und abends je zweimal nach Graubünden verlängert. Diese fährt sonst nur bis Rapperswil SG.

(Keystone-SDA) Die direkten Züge fahren während der Testphase am Samstag und Sonntag 6.54 und 7.54 ab Uster nach Chur und von dort jeweils abends 16.23 und 17.23 Uhr zurück, wie die SBB am Montag mitteilten. So wolle man das Potenzial einer Direktverbindung in die Tourismusregion Graubünden prüfen.

Vom Angebot könnten rund 200’000 Menschen profitieren, die im Zürcher Oberland zuhause sind, so die SBB weiter. Die Testzüge halten aber auch zusätzlich in Pfäffikon, Ziegelbrücke, Unterterzen, Sargans, Bad Ragaz und Landquart.

Zwei weitere Testphasen geplant

Für die kommende Wintersaison sei bereits eine weitere Testphase vorgesehen, hiess es. Ab dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember werden bis am 15. März an allen Wochenenden Direktverbindungen angeboten – mit Ausnahme an Weihnachten und Neujahr.

Und auch im nächsten Sommer wollen die SBB die direkten Züge einsetzen. Der dritte Markttest ist von Anfang Juni bis Ende September geplant.