SBB testen morgendlichen Zusatz-IC von Zürich nach Bern Europaplatz

Der neue Fahrplanentwurf der SBB beschert Bern eine Neuerung: Der Zusatz-Intercity mit Abfahrt um 06.49 Uhr in Zürich verkehrt nächstes Jahr testweise bis Bern Europaplatz, wo er um 08.00 Uhr ankommt. Mit dieser Verbindung soll unter anderem der Bahnhof Bern entlastet werden.

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(Keystone-SDA) Das Gebiet um den Europaplatz im Westen von Bern entwickelt sich im Moment rasant. Es entstehen Arbeitsplätze und ein neuer Campus der Berner Fachhochschule. Mit der Weiterfahrt des morgendlichen IC-Zugs müssen Reisende am Bahnhof Bern nicht mehr in Richtung Europaplatz umsteigen, wie aus den Unterlagen der SBB vom Donnerstag hervorgeht.

Ebenfalls sollen an Samstagen in der Herbst- und Wintersportsaison testweise einzelne Zusatz-IC-Verbindungen auf ihrem Weg von Bern nach Brig in Frutigen halten. Damit wird das Kandertal mit Tourismusdestinationen wie Kandersteg oder Adelboden besser erschlossen.

Seit der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels war man dort etwas unglücklich, dass nur noch der Regionalverkehr in Frutigen hielt.

Auch im Nachtverkehr gibt es kleinere Anpassungen: Neu fährt der letzte IC in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag von Interlaken Ost nach Bern eine halbe Stunde später ab, also um 00.01 Uhr. Zudem kann der Spät-IC ab Bern nach Zürich leicht beschleunigt werden. Dadurch erhalten Reisende zusätzliche Anschlüsse an das Nachtnetz des Zürcher Verkehrsverbunds.