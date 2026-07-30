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Schötzer Holzbaufirma erweitert ihr Produktionswerk in Schötz LU

Keystone-SDA

Die Schötzer Holzbaufirma Renggli baut ihren Produktionsstandort in Schötz aus. Mit der neuen Werkhalle entstehen rund 30 neue Arbeitsplätze, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bauarbeiten hätten in diesen Tagen begonnen, hiess es weiter. Die Inbetriebnahme der 1700 Quadratmeter grossen Werkhalle ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen.

Mit der neuen Halle will das Unternehmen seine Produktionskapazität im seriellen und industriellen Holzelementbau um rund 25 Prozent erhöhen. Zudem sollen zusätzliche Möglichkeiten für den Holz-Skelettbau geschaffen werden.

Im Zusammenhang mit der Erweiterung entstehen am Standort Schötz rund 30 neue Arbeitsplätze. Je etwa die Hälfte entfällt auf die Produktion sowie auf die Planung und die Projektleitung. Die ersten Stellen sind laut Unternehmen bereits ausgeschrieben worden.

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