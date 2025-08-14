The Swiss voice in the world since 1935
Schüler in Frick AG auf Fussgängerstreifen angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Ein Schüler ist am Mittwochnachmittag in Frick AG auf dem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Der Unfallverursacher beschimpfte den Jugendlichen und machte sich aus dem Staub, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schüler brach sich den Daumen und erlitt Schürfungen und Prellungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr an der Dammstrasse. Der gemäss Mitteilung mutmasslich 50- bis 60-jährige Fahrer stieg aus, beschimpfte den Jugendlichen und fuhr anschliessend mit dem Auto davon. Es werden Zeugen gesucht.

