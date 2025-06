Schüsse in Berner Mehrfamilienhaus – eine Person angehalten

Keystone-SDA

Am Samstagmorgen ist es aus noch ungeklärten Gründen in einem Mehrfamilienhaus in Bern zu mehreren Schussabgaben gekommen. Verletzt wurde niemand. Eine Person konnte kurz nach dem Vorfall angehalten werden.

(Keystone-SDA) Die Meldung über eine angebliche Bedrohungslage an der Gutenbergstrasse ging um etwa 05.50 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen hatte ein Mann mehrfach mit einer Waffe innerhalb eines Gebäudes an der Gutenbergstrasse in Bern geschossen. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten laut Mitteilung den mutmasslichen Schützen widerstandslos anhalten und die Waffe sicherstellen.

Aufgrund des Einsatzes blieb die Gutenbergstrasse im betroffenen Abschnitt während mehrerer Stunden gesperrt. Der öffentliche Verkehr wurde umgeleitet, wie es weiter hiess. Die weiteren Ermittlungen zu den Ereignissen werden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland geführt.