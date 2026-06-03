Schütze in Dortmund stellt sich der Polizei – Kinder wohlauf

Keystone-SDA

Polizei sprach von Bedrohungslage Ein Schütze, der am Dienstagabend in Dortmund einen Polizisten angeschossen und sich dann stundenlang mit seinen Kindern in einer Wohnung verschanzt hat, hat sich gestellt. Den Kindern geht es laut einem Polizeisprecher den Umständen entsprechend gut.

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(Keystone-SDA) Der Mann habe sich am Mittwoch in der Früh ergeben, sagte der Polizeisprecher der deutschen Nachrichtenagentur DPA.

Der 51-Jährige hatte im Stadtteil Höchsten auf einen Polizisten geschossen und war danach in seine Wohnung geflüchtet. Dort verschanzte er sich mit seinen drei Kindern.

Der Beamte wurde nach Polizeiangaben nur leicht verletzt – eine Schussweste habe Schlimmeres verhindert. Angesichts der heiklen Lage rückte neben Spezialeinsatzkräften auch eine Verhandlungsgruppe der Polizei an, die Kontakt zu dem Täter aufnehmen konnte. Am Morgen folgte schliesslich die Entwarnung.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren auch Stunden nach Beginn des Einsatzes weiterhin unklar.